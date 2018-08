Festival gastronômico comemora os 300 anos de Tiradentes, em Minas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O tricentenário de Tiradentes (MG), completado neste ano, será comemorado com comilança.

De 24 de agosto a 2 de setembro, a cidade recebe o 21º Festival Cultura e Gastronomia Tiradentes, realizado pela Plataforma Fartura, que percorre o país atrás de ingredientes e pratos.

A programação é dividida em 12 blocos temáticos, em três espaços principais, que incluem aulas de gastronomia e degustação de pratos preparados ao vivo.

Um dos destaques são os festins, jantares de quatro tempos harmonizados com vinho, na Pousada Escola Senac. O evento não fazia parte da programação desde 2015.

O primeiro deles ocorre já na sexta (24). O menu, batizado de "o mar encontra as Vertentes", é assinado em conjunto pelos chefs Léo Gonçalves, do restaurante cearense O Mar Menino, e Ronie Peterson, do Senac de Minas Gerais.

O primeiro prato, de Léo, leva camarão chamuscado com caldo de mocotó, couve mineira e pétalas de cebolas na cajuína. O segundo, de Ronie, é um filé mignon suíno com alga nori, fubá branco, milho verde e cachaça. O valor individual é de R$ 350. Reservas pelo telefone (31) 98478-5934.

O último festim acontece no sábado (1º). O tema é "França homenageia os 300 anos de Tiradentes". O cardápio, desta vez, é assinado por um trio: Ivo Faria (do Vecchio Sogno, de Belo Horizonte), o francês Charlène Estevao e Luciano Avellar (Senac). O preço por pessoa é de R$ 390. Reservas devem ser feitas pelo mesmo telefone.

Na praça da Rodoviária, chefs servirão pratos a preços menores. Márcio Santoro, do Albanos (BH), por exemplo, irá preparar um pastel de angu recheado com carne e molho de gorgonzola (R$ 35).

Já Rodrigo Zarife, do Ro.za Bistrô (BH), levará lombo de bacalhau acompanhado de purê de banana e farofa crocante de alho poró (R$ 65). A entrada é gratuita.

Neste ano, o Fartura já passou por Belém, Porto Alegre e São Paulo. Depois de Tiradentes, a próxima parada será em Belo Horizonte (22 e 23 de setembro).