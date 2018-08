Festival Internacional Dança em Trânsito movimenta Curitiba

SMCS

O Festival Internacional Dança em Trânsito chega a Curitiba pela primeira vez nesta semana. A programação será feita nos dias 15 e 16 de agosto, quarta e quinta-feira. O evento, que em 2018 circula por nove cidades brasileiras e Paris, traz artistas e companhias de renome para apresentações e oficinas, no Largo da Ordem e no Auditório Salvador Ferrante (Teatro Guairinha).

Entre os participantes estão a companhia francesa Christian and François Ben Aïm, o africano Romual Kabore e o Grupo Tápias.

Os destaques da programação serão apresentados no Guairinha, sempre às 20h30. Na quarta-feira (15/8), a aclamada companhia francesa de dança CFB Christian and François Ben Aïm faz a apresentação Valse En Trois Temps – Solo, convidando o público ao questionamento quanto às noções de abstração e fluidez do corpo no espaço.

A companhia francesa Grupo Tápias, fecha a programação na quinta-feira (16/8), com o espetáculo Dobras. Nesta coreografia, Flávia Tápias une dança, poesia e expressão corporal com inspiração no texto de Luís Serguilha e na antiga prática de origami.

Apresentações gratuitas

As apresentações também serão feitas em locais não convencionais, fazendo do Largo da Ordem e da área externa da Casa Hoffmann – Centro de Estudos do Movimento, palcos de diversas formas de expressão por meio da dança, sempre às 18h30.

Abre o Festival, na quarta-feira (15/8), o espetáculo Ouroboros, também do Grupo Tápias. A dança utiliza-se do símbolo místico para transmitir as ideias de constante evolução e movimento da vida, de ressurreição, de destruição e renovação. Neste mesmo dia, logo após o Ouroboros, Francesca Ziviani apresenta o solo “La Bambina Impertinente”. Uma viagem através da sombra de nós mesmos, uma morte e um renascimento. Uma tentativa de transformar o obscuro em amor.

Do país africano Burquina Faso, na quinta-feira (16/8), Romual Kabore exibe Romual Sans D, espetáculo solo em que o artista busca elementos de sua trajetória biográfica para descortinar o íntimo do dançarino, expondo suas instabilidades e traçando seu destino.

Workshop gratuito

Além da programação de apresentações, o Festival traz cursos ministrados por Flávia Tápias, voltados ao aprofundamento do trabalho de preparação dos intérpretes para os diversos desdobramentos da dança contemporânea.

Os conteúdos abordados tratam do movimento e sua percepção, dinâmica, musicalidade e transformação, segundo a Metodologia Tápias, mundialmente reconhecida. Inscrições pelo e-mail: [email protected]

Projeto

O projeto, que está em sua 16ª edição, conta com dez companhias internacionais, dez nacionais, seis jovens coreógrafos cariocas e dois projetos performáticos com estilistas convidados. Curitiba é contemplada como uma das dez cidades do mundo por onde passa o Festival.

Serviço: FESTIVAL DANÇA EM TRÂNSITO CURITIBA

Quarta-feira, 15 de agosto

Grupo Tápias – Espetáculo Ouroboros

Horário: 18 horas

Local: Casa Hoffmann (Extensão do Largo da Ordem)

Endereço: R. Dr. Claudino dos Santos, 58 – São Francisco

Gratuito

RITO – La Bambina Impertinente

Horário: 18 horas

Local: Casa Hoffmann (Extensão do Largo da Ordem)

Endereço: R. Dr. Claudino dos Santos, 58 – São Francisco

Gratuito

CFB Christian and François Ben Aïm – Valse Em Trois Temps – Solo

Horário: 18 horas

Locais: Auditório Salvador Ferrante – Guairinha

Endereço: Rua XV de Novembro, 971 – Centro

Ingressos: R$ 40 e R$ 20

Quinta-feira, 16 de agosto

Romual Kabore exibe Romual Sans D – Espetáculo solo

Horário: 20h30

Local: Casa Hoffmann (Extensão do Largo da Ordem)

Endereço: R. Dr. Claudino dos Santos, 58 – São Francisco

Grupo Tápias – Espetáculo Dobras

Horário: 20h30

Locais: Auditório Salvador Ferrante – Guairinha

Endereço: Rua XV de Novembro, 971 – Centro

Ingressos: R$ 40 e R$ 20

Mais informações

Site: www.dancaemtrânsito.com.br