Festival Literário de Curitiba chega à sua sexta edição em agosto

Redação Bem Paraná com assessoria

Qual o “lugar da escuta” quando todos reivindicam, de forma legítima, o “lugar da fala”? “Literatura: lugar de escuta” é o tema do Litercultura - Festival Literário de Curitiba, que chega à sexta edição entre os dias 6 e 10 de agosto, na Capela Santa Maria. Com direção-geral de Manoela Leão e curadoria de Manuel da Costa Pinto, o evento traz uma jornada de cinco apresentações, sempre a partir das 19h30, com a presença de um autor convidado e um mediador. São eles: Veronica Stigger (mediação de Josiane Orvatich); Cristovão Tezza (mediação de Christian Schwartz); Ana Maria Gonçalves (mediação de Benedito Costa); João Silvério Trevisan (mediação de Yuri Al'Hanati) e Noemi Jaffe (mediação de Luís Henrique Pellanda).

O Litercultura é um evento gratuito. A partir desta segunda-feira (23 de julho), os ingressos antecipados podem ser retirados das 9h às 12h e 14h às 17h30, na bilheteria da Capela Santa Maria. O evento limita a retirada de um par de ingressos por sessão.

A cada noite, um autor discutirá o tema a partir de seu lugar de fala (como figura pública) e de sua condição de leitor, os livros que os marcaram e dos autores que ajudaram a moldar sua própria voz. “A literatura – espaço público mediado pela imaginação – talvez seja o lugar de escuta ideal para ampliar e amplificar os efeitos do lugar de fala”, diz o crítico literário Manuel da Costa Pinto, que pela terceira vez responde pela curadoria do Litercultura.

Sempre com o compromisso de abordar os temas contemporâneos, provocando a reflexão e a participação do espectador, o Litercultura 2018 seguirá o formato de explanação do autor durante 40 minutos, quando ele abordará o tema a partir de sua trajetória literária, seguida de debate de 30 minutos com o mediador e público. “Há um público de literatura local que está amadurecendo junto com o Litercultura. Nesses seis anos, fizemos questão de trazer assuntos relevantes com os melhores interlocutores. Não será diferente desta vez”, afirma Manoela Leão.

Este ano, o evento recebe apoio do Itaú Cultural, patrocínio do Colégio Medianeira, co-patrocínio da Marcelo Almeida Cultura, apoio institucional Esc. Escola de Escrita, ICAC, Fundação Cultural de Curitiba e Prefeitura de Curitiba.

Programação paralela

Em parceria com a Esc – Escola de Escrita, o Litercultura 2018 oferece curso de formação literária com Christian Schwartz, jornalista e tradutor, tendo vertido para o português brasileiro autores como Jonathan Coe, Nick Hornby, Hanif Kureishi, Graham Greene, Mary Shelley, Philip Pullman, Jeffrey Eugenides, F. Scott Fitzgerald e Nathaniel Hawthorne, entre outros.

Com o tema “Que futuro pode ter a ficção literária no mundo da pós-verdade?” o curso procura mostrar, com farta ilustração, debates e análises de autores contemporâneos, particularmente brasileiros, que, enquanto ficcionistas de qualquer origem ou extração forem capazes de ocupar o “lugar de escuta” e deixar o “lugar de fala” a seus personagens, mesmo aqueles marcadamente autobiográficos.

O curso será dividido em nove segundas-feiras (27/8; 3/09; 10/09; 17/09; 24/09; 1/10; 8/10; 15/10; 22/10, (das 19 às 21h). A inscrição pode ser feita por meio do link https://www.escoladeescrita.com.br/curso/formacao-de-leitores-litercultura-2018/ ou pelos fones: (41) 3114 7100 | (41) 99711 7100.



PROGRAMAÇÃO

6/8: Veronica Stigger – mediação de Josiane Orvatich

7/8: Cristovão Tezza – mediação de Christian Schwartz

8/8: Ana Maria Gonçalves – mediação de Benedito Costa

9/8: João Silvério Trevisan – mediação de Yuri Al'Hanati

10/8: Noemi Jaffe – mediação de Luís Henrique Pellanda

Sobre o Litercultura

A primeira edição do Litercultura foi realizada em 2013 com a proposta de ser um festival de literatura com ênfase na leitura. Em cinco edições, o festival não se limitou a ser uma festa ou feira literária, propondo a reflexão sobre temas contemporâneos a partir de diversas linguagens. Pelos palcos do Litercultura passaram autores como Alberto Manguel e Alan Pauls (Argentina), Antonio Skármeta (Chile), Gonçalo M. Tavares, José Luís Peixoto e Valter Hugo Mãe (Portugal), Gianni Vattimo (Itália) e Arnon Grunberg (Holanda), além de vários brasileiros – entre eles, a antropóloga Lilia Moritz Schwarcz, a historiadora Heloisa Starling, o psicanalista Christian Dunker, o crítico e compositor José Miguel Wisnik, os filósofos Márcia Tiburi e Vladimir Safatle, e os escritores Beatriz Bracher e Cristovão Tezza. Site: www.litercultura.com.br I Facebook: www.facebook.com/litercultura

Litercultura – Festival Literário de Curitiba 2018

De 6 a 10 de agosto, às 19h30

Capela Santa Maria - R. Conselheiro Laurindo, 273 Centro - Curitiba - PR

Patrocínio: Colégio Medianeira e Marcelo Almeida Cultura

Apoio: Itaú Cultural

Apoio Institucional: Esc - Escola de Escrita, ICAC, Fundação Cultural de Curitiba e Prefeitura de Curitiba

Realização: Gusto Produção Cultural