Festival reúne famílias com bebês, jovens e senhores para shows na Inglaterra

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Wilderness Festival chegou à sua oitava edição em 2018. De 2 a 5 de agosto, o evento realizado na Inglaterra -mais especificamente em Charlbury, cerca de 30 minutos de Oxford e a duas horas de Londres- reuniu grandes nomes da música como Nile Rodgers, Bastille, Justice, Kamasi Washington e Groove Armada.

É uma mescla interessante de gerações que se reflete também em seu público. A paisagem do imenso Cornbury Park composta por muito verde abrigou como personagens em seus gramados famílias com crianças e bebês, casais de idosos, adolescentes e jovens. O espaço conta com bosques, e lagos distribuídos em seus 5.000 acres (cerca de 2.800 Maracanãs).

Enquanto principalmente os mais velhos se deleitavam na apresentação de Nile Rodgers & Chic, com clássicos da disco music dos anos 70, adolescentes se esbaldavam e a plenos pulmões gritavam e tentavam chamar a atenção da banda britânica Bastille.

Rodgers apresentou uma sequência de hits que fazem sucesso até hoje: “Le Freak”, “Good Times”, “Dance, Dance, Dance”, “I Want Your Love” e “Like a Virgin”. Além deles, “Get Lucky”, que produziu com o Daft Punk e Pharrell Williams, fez os mais jovens se animarem ainda mais.

O Bastille, por exemplo, tocou suas músicas mais recentes, que bombam nas rádios (como “Pompeii”), e até resgatou o clássico “This Is the Rythm of the Night”, de Corona.

PÚBLICO E INSTALAÇÕES

Embora fosse possível ir e voltar de táxi a cidades próximas e ficar em hotéis ou em suas casas, praticamente todo o público prefere a experiência de ficar em campings no parque —a organização ainda não divulgou o balanço de público.

A ideia da organização é fornecer opções para os diferentes perfis de público. Há, por exemplo, o quiet camping, para quem quer mais tranquilidade; o boutique camping, para quem quer mais facilidade, já que as barracas já estão montadas e são mais espaçosas; o family camping, para pais com filhos menores principalmente; e o general camping.

Em alguns momentos era preciso esperar até 30 minutos para conseguir um chuveiro, de acordo com alguns usuários, mas no geral não havia grandes dificuldades. Assim como os banheiros químicos.

A limpeza é outro ponto a se destacar, segundo eles, já que a equipe do evento constantemente fazia as inspeções.

PROGRAMAÇÃO E GASTRONOMIA

Além dos palcos com música, em que passam diversos gêneros (jazz, pop, eletrônico, rock) o público conta com atividades ao ar livre como tiro ao alvo, ioga, dança, passeio a cavalo, além de debates literários e até gastronômicos.

Tendas com massagem e muitas lojas com roupas, acessórios e artesanatos compunham o ambiente.

Para alimentação, cozinha de muitas partes do mundo: espanhola, vietnamita, japonesa, americana, indiana, tailandesa Até nosso brasileiro açaí era possível consumir.

A próxima edição do Wilderness será de 1 a 4 de agosto de 2019.