Festival Risadaria acontece neste sábado em Curitiba

Depois do sucesso em São Paulo, o Festival Risadaria 2018, maior festival de humor do mundo, chega a Curitiba neste sábado (26), oferecendo ao público a chance de assistir a grandes nomes da comédia nacional em único show no Curitiba Comedy Club. Convites já estão à venda por R$30,00. Mais informações no site www.risadaria.com.br.

Paulo Bonfá, idealizador do Risadaria, adianta: “É realmente incrível constatar que a nossa nona temporada em São Paulo foi a mais engraçada de todas… E agora teremos a chance de levar a Curitiba um Risadaria “testado e aprovado” com quatro artistas hilários!”

A apresentação contará com nomes estrelados como Victor Sarro, Rogério Morgado, Rogério Vilela, humorista e Filipe Pontes, comediante que tem Fábio Assunção, Tony Ramos, Luciano Hulk, Antonio Fagundes, Selton Mello, José Wilker, Murilo Benício, Marília Gabriela e Sabrina Sato na lista de personalidades que imita.

Serviço

Risadaria

Quando: Sábado, às 22h30

Onde: Curitiba Comedy Club - R. Mateus Leme, 2467 - Bom Retiro, Curitiba

Capacidade: 300 lugares

Elenco: Rogério Vilela, Filipe Pontes, Rogério Morgado e Victor Sarro

Quanto: R$ 30 couvert artístico

Duração Aproximada: 75 minutos

Classificação etária: 18 anos. Menores somente acompanhados dos pais ou responsáveis legais com documentação

Programação sujeita a alteração