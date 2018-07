Um ótimo programa para esse mês de julho, é o delicioso Festival Sabores do Litoral. Este ano estão participando, 14 hotéis e pousadas, oferecendo descontos especiais de 20% na hospedagem e 19 restaurantes, com menus especiais e preço único de R$ 79,90 para duas pessoas.

Para o Festival, os restaurantes do litoral criaram novas receitas, que valorizam os produtos típicos da região, como o peixe, farinha de mandioca, bala de banana, gengibre e a cachaça, além do tradicional barreado. Outra novidade é o menu composto de prato e sobremesa, com preço único para servir duas pessoas. “Com isso, queremos estimular que o visitante, seja ele veranista ou morador da região, a experimentar mais de um prato, proporcionando novas experiências gastronômicas no litoral paranaense”, explica Fabiano Medeiros, gerente de Atendimento ao Usuário e Engenharia da Ecovia.

Prato do La Bodeguita em Matinhos

Os 19 restaurantes participantes do Festival Sabores do Litoral, estão localizados nas cidades de Morretes, Paranaguá, Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba e Ilha do Mel. São eles: Casa do Barreado, Farol das Conchas, Fim da Trilha Pousada e Gastronomia, Grajagan Surf Resort, Hotel Villa Real, Ingá Pizza Bar, Karranka Pizza e Burguer, La Bodeguita, La Casa Di Legno - Pasta & Cibo, Maestro Caramelo, Manacá da Serra, Mar & Sol, Pousada Treze Luas, Recanto Tropical, Restaurante Casa do Rio, Restaurante Madalozo, Restaurante Panorâmico Ponte Velha, Sítio Sambaqui e Terra Nossa.

Confira todos os estabelecimentos no site www.saboresdolitoral.com.br. e aproveite !

Sobremesa do La Bodeguita

fotos Sibeli Oliveira