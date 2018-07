Festival Subtropikal oferece cardápio variado

Redação Bem Paraná, com assessoria

Além de uma semana de conexões de ideias, apresentações musicais, intervenções artísticas, workshops e circuito de debates que acontecem durante o Festival Subtropikal, evento que começa no sábado (07), no Palacete Zacarias de Paula Xavier, em Curitiba, vai rolar também cozinha autoral com pitada de ingredientes regionais e muita personalidade. Quem assina o cardápio do Subtropikal 2018 é a equipe do Botanique Café/Bar/Plantas.

Para comer vai ter Omelete espanhola, por R$ 8; Croque Monsieur – ou Croque Piá (versão paranaense) que leva pão rústico italiano, mostarda dijon, presunto royale, bechamel e queijo gouda – tem opção vegetariana, com tomate no lugar do presunto – por R$ 15.

Entre os sandubas, os destaques são os de Falafel Vegano, que leva falafel de grão de bico, rúcula e molho de pimentão vermelho assado com páprica doce e picante, servidos em pão artesanal de cebola; e o clássico sanduíche de Pernil, feito com carne de porco marinada no alho, cebola e ervas, assado e desfiado, servido com molho de redução de vinagre balsâmico e cebola roxa em pão artesanal de cebola. Cada sanduíche sai por R$15.

O cardápio conta ainda com pratos que levam polenta. Tem a vegana, polenta grelhada com sauté de pinhão, cebola roxa, aipo, cenoura, tomate e vinho tinto, servido com velouté de legumes; e a polenta grelhada com ragú de linguiça de pernil e blumenau, aipo, cenoura, tomate e vinho tinto. Cada prato no valor de R$ 20.

Para quem não abre mão de uma sobremesa, opções é o que não vão faltar. No cardápio do Subtropikal vai ter Crema Catalana, versão catalã do crème brûlée; Mousse de Chocolate; e Manjar de Coco, servido com geleia de manga com pimenta – essa na opção vegana. Cada uma das sobremesas sai por R$ 8. Tem ainda bolos assinados pela chef Gabi Mahmud, do blog Flor de Sal, todos veganos e custando R$ 8.

O Subtropikal movimentou o ano passado mais de 5 mil pessoas em torno de atividades criativas e apresentações. Tendo maior parte de sua programação acesso 100% gratuito, o festival continua sua missão de promover encontros entre diferentes áreas da criatividade num mesmo espaço, criando conexões espontâneas e o "clash" entre ideias pré-estabelecidas.

As atividades diárias do festival serão realizadas na Casa Subtropikal – Palacete Zacarias de Paula Xavier (Av. Visconde de Guarapuava, 2900), que vai funcionar diariamente, entre os dias 07 e 15 de julho, a partir das 10h. Já a festa de encerramento será realizada no dia 14 de julho, na Usina 5 (Rua Constantino Bordignon, 5 – Prado Velho), a partir das 21h. Os ingressos e passaportes para todas atividades do evento podem ser adquiridos na plataforma oficial Sympla (sympla.com/subtropikal). Mais informações no site www.subtropikal.com.br.