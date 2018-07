Festival tem 'Roque Santeiro' mais musical

Bem Paraná

O Festival de Curitiba recebe, nesta 26ª edição, o musical inspirado na trama de Dias Gomes, Roque Santeiro. Os personagens que marcaram a década de 80 pelo sucesso da novela exibida pela Rede Globo sobem ao palco na peça dirigida por Débora Dubois. A trilha sonora é assinada por Zeca Baleiro.



Flávio Tolezani dá nova vida a Roque Santeiro (José Wilker na novela). Jarbas Homem de Mello interpreta Sinhozinho Malta (papel de Lima Duarte). E a viúva Porcina (Regina Duarte na TV) é interpretada por Lívia Camargo.



A história se passa na cidade fictícia de Asa Branca. Tudo começa quando Cabo Roque é dado como morto em batalha, o que faz nascer o mito de um herói na cidade. O comércio e o turismo se sustentam das histórias sobre ele, com a venda de medalhas e festas em homenagem ao soldado, cujo corpo nunca foi encontrado. Passados 15 anos, Cabo Roque reaparece, mudando totalmente a rotina de Asa Branca.



O elenco tem 13 atores, entre eles, Dagoberto Feliz e Mel Lisboa. As apresentações acontecem no Guairão, nos dias 3 e 4 de abril

SERVIÇO:

Roque Santeiro – O Musical. Dia 4 de abril, às 21h. Teatro Guaíra, auditório Bento Munhoz da Rocha Netto. (Rua XV de Novembro, 971)