Festival Villa Mix, Masp e Dedé Santana recebem homenagem de Temer no DF

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Michel Temer homenageou 35 personalidades e instituições com a Ordem do Mérito Cultural, nesta quarta-feira (28), durante cerimônia em Brasília. Entre as pessoas lembradas estão a atriz Eva Wilma, 84, o cineasta Carlos Saldanha, 53, e o humorista Dedé Santana, 82.

"Eu estou aqui sem acreditar. Minha carreira, praticamente toda, começou aqui em Brasília. Vim pra cá três anos antes da inauguração e agora vou subir a rampa do Palácio. É uma coisa que não estou acreditando, queria dividir isso com vocês", afirmou o ator de "Os Trapalhões".

A honraria é entregue anualmente, segundo o Ministério da Cultura, a quem se destacou no cenário cultural, contribuindo para o desenvolvimento do país. Em 2017, Renato Aragão, também de "O Trapalhões, esteve entre os homenageados na classe Grã Cruz, a mais alta.

Ao todo, a Ordem do Mérito Cultural é composta por três classes: Grã-Cruz, Comendador e Cavaleiro. Os órgãos e entidades, porém, entram na ordem sem grau de classes. Neste ano, estão entre os homenageados nessa categoria: o festival Villa Mix, o Masp (Museu de Artes de São Paulo) e o Trio Roraimeira.

Estiveram na cerimônia o presidente Temer e o ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão. "A economia criativa já representa 2,64% do PIB brasileiro e cresce a uma taxa média anual de 8,1% ao ano, bem acima do conjunto da economia. O Brasil pode se tornar uma das maiores potências culturais e criativas do planeta no século 21", disse Leitão.

Veja lista de homenageados:

Classe Cavaleiro: jornalista e escritor Guilherme Fiuza, o jornalista e professor Martim Vasques da Cunha, o economista Roberto Teixeira da Costa, o compositor Saulo Ferreira, o curador Sérgio Mielniczenko, o bailarino Thiago Soares e a violinista Wanda Sá.

Classe Comendador: o empresário Antonio Mazzafera, o produtor Bruno Wainer, o cineasta Carlos Saldanha, o humorista Dedé Santana, a guardiã do Theatro de São Pedro Eva Sopher (in memoriam), a atriz Eva Wilma, o jornalista Jorge Caldeira Luiz, o empresário Oscar Niemeyer, o executivo Marcelo Castello Branco, o produtor Marcio Fraccaroli, a atriz Monah Delacy e a mestra cirandeira Vó Mera.

Classe Grão Cruz: o humorista Abelardo Barbosa, o Chacrinha (in memoriam), o autor Carlos Vereza, o poeta José Bonifácio (in memoriam), a empresária Kati Almeida Braga, o ator Milton Gonçalves e o compositor Sérgio Mendes.

Classe sem grau: Biblioteca Oliveira Lima, em Washington, nos EUA; festival VillaMix; IBGE (Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro), King's Brazil Institute, da King's College de Londres; Masp (Museu de Arte de São Paulo); Museu de Arte Moderna do Rio; Museu de Arte Moderna de SP; Museu da Gente Sergipana, Orquestra Filarmônica de Minas e Trio Roraimeira.