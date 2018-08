FGTS vai distribuir R$ 6,23 bilhões de lucro com trabalhadores

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) vai distribuir a trabalhadores um total de R$ 6,23 bilhões desta terça-feira (14) até o fim do mês de agosto.

O valor que será distribuído corresponde à metade do lucro do fundo em 2017, que foi de R$ 12,46 bilhões, segundo anúncio feito no Ministério do Trabalho nesta terça-feira.

O trabalhador que tinha saldo positivo em conta do FGTS em 31 de dezembro de 2017 terá direito a receber 1,72% do valor que tinha na época. Em média, os trabalhadores receberão R$ 38 por conta.

Como os valores em cada conta variam muito, o governo recomenda que o trabalhador verifique os valores a que tem direito no site da Caixa (http://www.resultadosfgts.caixa.gov.br) ou no aplicativo do FGTS, a partir de 31 de agosto.