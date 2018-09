FHC reafirma voto em Alckmin e ataca 'desastres anunciados'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) voltou a pregar, em uma rede social, o voto no tucano Geraldo Alckmin, depois que usuários entraram em sua página para defender Jair Bolsonaro (PSL).

"Meu voto é sabidamente nele [Alckmin]. Há tempo para evitar votar em aventuras ou em desastres anunciados", escreveu FHC no Twitter neste sábado (15).

O ex-presidente usou a mensagem para esclarecer postagem feita no dia anterior, quando, sem citar nomes, afirmou: "Palavras o vento leva. Realizações marcam. Só com experiência se governa".

Ele havia recomendado aos seguidores que avaliassem "quem junta estas virtudes" na hora de votar. "O país precisa de coesão e grandeza. Está em nossas mãos construir o futuro."

Perfis do Twitter passaram então a comentar a mensagem com elogios ao candidato Bolsonaro, afirmando que ele se encaixa na descrição do tucano.

FHC inicia o post deste sábado dizendo que "intriga não ajuda a convencer".

"No que publiquei ontem [sexta, 14] está claro que Alckmin é quem pode governar melhor: experiente, honesto, com olho no orçamento e capaz de ouvir."