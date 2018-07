Fiat Mobi Velocity tem bom custo benefício

O Fiat Mobi ganhou a série especial Velocity by Mopar. O modelo custa R$ 45.090. Utiliza como base a versão Drive, é equipada com o motor 1.0 Firefly de três cilindros e até 77 cavalos quando abastecido com etanol. A série especial Mobi Velocity possui exclusiva pintura bicolor com preto brilhante no teto e nos retrovisores externos combinados com a pintura do veículo em Branco Alaska ou Vermelho Alpine. Conta ainda com revestimento interno escurecido e rodas de liga leve 14” com acabamento escurecido exclusivo que trazem mais esportividade e força às linhas laterais do modelo. Além disso, a nova série especial do Mobi traz retrovisor interno com câmera de ré, pré-disposição para som, sensores de estacionamento traseiro, faróis de neblina e badge lateral VeloCITY.A versão ainda possui de série faróis com máscara negra, ESS (sinalização de frenagem de emergência), quadro de instrumentos com Iluminação LED, display digital de 3,5 polegadas, ar condicionado, direção elétrica, HCSS (partida a frio sem tanque auxiliar), kit visibilidade, vidros elétricos dianteiros, travas elétricas nas portas, regulagem de altura do volante, revestimento externo da coluna B e console entre os bancos dianteiros. A série especial traz um benefício claro para os clientes. O valor original dos conteúdos se comprados como acessórios é de aproximadamente R$5.000. Como VeloCITY, o preço é de R$ 2.500, ou seja, um desconto de 50%.