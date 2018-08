Fiat Toro ganha nova versão de topo de linha: o Ranch

A Fiat coloca a venda uma nova versão topo de linha da Toro de nome Ranch. Ela vem equipada com motor 2.0 turbodiesel de 170 cv e 35,7 kgfm, e transmissão automática de nove marchas além de tração 4x4, e custa R$ 149.990. A versão Ranch da picape média compacta tem detalhes exclusivos como rodas de liga leve de 18 polegadas com a nova cor prata “Lunar”, mesma cor das barras de teto e na parte inferior do para-choque dianteiro. Outras exclusividades domo capa dos retrovisores externos, estribos laterais, gancho de reboque removível e santantônio têm acabamento cromado.

A lista de itens de série conta, ainda, com protetor do vidro traseiro, soleira metálica exclusiva, para-barros dianteiro e traseiro e protetor do tanque de combustível. O interior vem com bancos revestidos de couro marrom com o nome da versão bordado nos encostos dianteiros e nos tapetes de carpete, no console central e nas portas dianteiras. A cor marrom também presente nos painéis das portas, no apoio de braço e nas costuras da coifa do câmbio, do freio de mão, do volante, A tonalidade foi aplicada, ainda, na moldura do sistema da central multimídia com GPS integrado, nas saídas de ar e nas alças das portas. Teto, colunas e outros detalhes têm revestimento escurecido.

Na Ranch ainda tem sensor de chuva, câmera de ré, sensor crepuscular, volante multifuncional, sensor de chave, partida do motor por botão (que pode ser feita remotamente) e porta-objetos refrigerado.

A picape é equipada de série com ar-condicionado digital de duas zonas, central multimídia com tela sensível ao toque de 5 polegadas, comandos de voz, entrada USB, Bluetooth e GPS, painel de instrumentos com tela digital em TFT de 7”, faróis de neblina com função de iluminação em curvas, sensor de chuva, faróis com acendimento automático e luzes diurnas de LED, banco do motorista com regulagem elétrica, retrovisor interno antiofuscante. Mais fotos em Blogdosaciotti.com.br.

