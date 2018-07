Fiba suspende 13 jogadores por briga generalizada em partida de basquete

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nesta quinta-feira (19), a Federação Internacional de Basquete anunciou a suspensão de 13 jogadores após a confusão generalizada ocorrida em jogo das Filipinas contra a Austrália, válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo da modalidade. O gancho mais pesado é de seis partidas.

O entrevero aconteceu no último dia 2, nas Filipinas, e começou após falta de ataque de um jogador da seleção mandante. A partida, que acabou com vitória por 79 a 48 da Austrália, estava no terceiro quarto.

Dez jogadores das Filipinas foram suspensos. Entre eles, está Calvin Abueva, que pegou seis jogos por ser reincidente em ações disciplinares da Fiba. Roger Pogoy, Carl Cruz e Jio Jalalon pegaram cinco jogos, contra três de Terence Romeo, Jayson Castro William, Andray Blatche e Jeth Rosario e um de Japeth Aguilar e Matthew Wright.

Além disso, o assistente técnico Joseph Uichico foi suspenso por três jogos, e o técnico Vincent Reyes por uma partida, além de ter de pagar multa de R$ 38.680,70. A federação do país ainda terá de pagar multa de R$ 967.017,47.

Pelo lado da Austrália, Daniel Kickert pegou cinco jogos de suspensão, contra três de Thon Maker e um de Chris Goulding. A federação do país terá de pagar multa de R$ 386.806,99. Todo o dinheiro arrecadado com multas será destinado a programas sociais.

Por fim, os árbitros responsáveis pela partida serão retirados do quadro de elite da Fiba e não poderão apitar jogos oficiais de seleções por um ano.