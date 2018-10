"Fica um sentimento ruim", diz Jair após Corinthians ceder empate no fim

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Jair Ventura não escondeu a decepção com o empate sofrido pelo Corinthians diante do Vitória no último minuto, em Salvador. O treinador lamentou o modo como o time paulista deixou o triunfo escapar e também frisou que a partida era encarada como a retomada após o vice na Copa do Brasil.

"O time veio para o jogo com o emocional naquele jogo e ficou pior com gol no início. Equipe ficou presa no último jogo, mas foi mudando a postura. Fizemos gols com jogadas trabalhadas e tomamos um gol na marra. Ficamos tristes, porque fizemos um acordo da retomada e tinha de dar uma resposta hoje. Fica um sentimento ruim. Não foi hoje nossa retomada e agora temos um jogo em casa para voltar a vencer e terminar de maneira digna e no mais alto possível da tabela", disse Jair.

"A gente poderia ter uma sorte maior, pois o gol não foi numa bola trabalhada, foi numa bola parada", completou o treinador do Corinthians, que fez mudanças em relação à equipe que perdeu para o Cruzeiro na última quarta-feira.

Segundo Jair, Enerson Sheik foi novamente escalado como titular pois a atuação na decisão da Copa do Brasil agradou ao treinador. No caso de Pedrinho, foi feita a mesma avaliação.

"Começamos pelo último jogo do Emerson, temos da avaliar o rendimento. Temos de buscar e achar. Os jogadores se escalam. O Emerson fez um grande jogo e continuou. Vamos colocar aqueles que jogaram bem", afirmou o técnico.

O Corinthians viu o Vitória abrir o placar com Rhayner logo no começo da partida deste domingo. Jadson empatou ainda no primeiro tempo e Roger virou na reta final do duelo. Nos acréscimos, Neilton empatou o confronto novamente.

Com o empate, o time do técnico Jair Ventura manteve os três pontos de vantagem sobre o Vitória. Os paulistas somam agora 36 pontos e ocupam a 12ª posição -agora são cinco pontos de vantagem sobre o Ceará, o primeiro time do grupo do descenso.