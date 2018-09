'Ficarei ligada 24 horas', afirma Flávia Viana, nova repórter de 'A Fazenda'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Última ganhadora de A Fazenda 9 (Record), Flávia Viana, 34, é a mais nova repórter da décima edição de A Fazenda, que começa na emissora na próxima terça (18). A atriz e apresentadora revela que o convite veio em boa hora, já que foi o reality mudou por completo a sua vida.

"Vou cobrir e fazer reportagens para as redes sociais do programa, para o PlayPlus [aplicativo de streaming da Record] e para a TV. A próxima edição do reality será mais conectada, com muita interação com o público, e eu sou parte disso. Vou ser uma espécie de intermediária entre o público e a Fazenda", destaca.

Ela também cita a parceria com Marcos Mion, que também estreia no programa como apresentador. "Ele é incrível, tem um jeito único de falar com o seu público. Será demais." O programa Balanço Geral, na última sexta, indicou 40 nomes de possíveis participantes. 16 deles entrarão na casa a partir de terça-feira (18).

E de reality show ela entende. Além de ter vencido A Fazenda no ano passado, ela também participou do BBB7 (Globo, 2007), onde permaneceu por quase 60 dias. Para a atriz, não existe preocupação de querer se desvencilhar da imagem de ex-participante de reality show. Pelo contrário.

"Não tem essa de me desvencilhar. Sou muito feliz e grata por ter feito BBB e A Fazenda, foram experiências diferentes. Posso mostrar para a minha filha o meu passado com orgulho. O BBB me abriu portas para participar de séries e novelas, fiz curso de teatro e ganhei um público. Já A Fazenda foi um presente de Deus. Não imaginava que pudesse sair vencedora", relembra.

Para a nova função na Record, a de repórter, ela diz estar ansiosa e preparada. "Farei o que eu mais gosto, que é me comunicar. Apresentei o festival Villa Mix, ficava 12 horas em pé, ao vivo, falando com artistas. E na casa eu vou fazer lives [transmissões] ao vivo na internet, chamar influenciadores digitais para conversar sobre o confinamento. Ficarei ligada 24 horas no programa", conta.

Já sobre o futuro, Flávia prefere aguardar. Ela fala que quer viver um dia após o outro. "É uma nova oportunidade que estou tendo na minha vida. A Record é muito importante para mim, foi nela que conheci o Marcelo [Zangrandi, humorista e namorado]. Agora, mais essa chance de me comunicar. Meus planos por ora são trabalhar muito e fazer um bom papel. O pós-Fazenda depois a gente vê."