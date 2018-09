'Fico entre o pânico e a excitação', diz João Vicente sobre protagonismo em novela

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Menos de dois anos após estrear em "Rock Story" (2016-2017, Globo) como o antagonista Lázaro, João Vicente de Castro, 35, encara seu primeiro protagonista na televisão. Em "Espelho da Vida", próxima trama das 18h que estreia nesta terça-feira (25), ele será o cineasta Alain.

"Fico entre o pânico e excitação o dia inteiro. Vivo entre a euforia e a depressão, mas só gosto de viver assim: com risco, com dificuldade, com o fazer e aprender", afirma o ator.

Apesar de conhecer bem o universo do cinema, João Vicente de Castro diz que Alain é um personagem cheio de variações e muito difícil de ser interpretado. Perfeccionista, o ator diz que aprendeu com a diretora Maria de Médicis, que o dirigiu em "Rock Story", a controlar sua vontade de consertar pequenas falhas cometidas em cena.

"Não considero o perfeccionismo um defeito, quando ele não te trava. Mas errar é bom. Só dá certo e se obtém sucesso depois de falhar. Sempre vou ser angustiado. Aprendi a pegar meu perfeccionismo e falar: 'vamos ficar aqui juntos, mas vou ter de engolir você às vezes'. Não dá para ficar repetindo, pois você pode atrapalhar os outros."

Alain é um homem de personalidade forte, cético, que não admite mentiras e que tem medo de ser traído novamente. João Vicente de Castro completa a descrição do personagem dizendo que não o considera vilão nem mocinho.

"Ele é um cara bacana, mas não é bonzinho. Boa dramaturgia não tem bonzinho e mauzinho. Tem pessoas. Na minha opinião, quando o texto é bom, os personagens têm várias facetas. Cada dia a gente acorda de um jeito. Temos nossa ética, nosso caráter, mas às vezes estamos em um mau dia e saímos do sério."

SPOILER

No início da trama de Elizabeth Jhin, Alain é surpreendido ao receber uma ligação de Margot (Irene Ravache), segunda mulher de seu avô Vicente (Reginaldo Faria). Ela diz que o avô está morrendo e que deseja se despedir dele.

Para isso, Alain deve retornar a Rosa Branca, cidade natal e fictícia de Minas Gerais, e onde terá que reencontrar seu antigo amor, Isabel (Alinne Moraes) -namorada que o traiu há dez anos e que ainda o traumatiza.

Sua atual namorada, a atriz de teatro Cris (Vitória Strada), o acompanha e começa a sentir que tem uma relação de outras vidas com a cidade. "Alan quer fugir e Cris tenta ficar na cidade. No meio disso tudo, o avô pede para que ele grave um filme em Rosa Branca", adianta Castro.

Cris será a protagonista Julia Castelo e, durante a pesquisa para sua personagem no longa, viverá uma experiência de viagem no tempo e se deparará com uma de suas vidas passadas, no início da década de 1930.

"O tema de vidas passadas me fascina, acredito que colhemos o que plantamos, nesta ou em futuras existências. Nossa protagonista tem a chance de viajar ao passado e voltar ao presente, nos permitindo descobrir a origem de acontecimentos atuais", conta a autora Elizabeth Jhin, que desenvolveu a história em três universos distintos: a época (1932), a atualidade (2018) e o filme de Alain.

Castro afirma que o conceito de vilões e mocinhos está cada vez mais diluído na dramaturgia, algo que considera bom e realista. "Há mocinhos que têm atitudes de vilões, e vilões que tem motivo para a vilania. Em muitos filmes de herói, o objetivo do vilão é destruir o mundo. Para quê? Você vai morar aonde depois? Isso está mudando. O cara quer destruir alguma coisa que faz algum sentido para ele. As coisas têm humanidade na boa dramaturgia."

PAPO DE SEGUNDA

Mesmo com a agenda cheia por causa do ritmo intenso de gravações da novela, João Vicente de Castro diz que os fãs do Papo de Segunda (GNT) não ficarão órfãos dele. O ator ficará na ponte-aérea Rio-SP. Isso porque grava novela nos Estúdios Globo, no Rio, e o programa da GNT, em São Paulo.

"Não vou me ausentar. Não posso. Apenas não durmo [risos]. Tenho que estar em São Paulo de qualquer forma. Mas é isso. É a escolha que eu fiz", afirma.

Além dos compromissos na televisão, o ator também encontra espaço em sua programação diária para malhar. Ele faz boxe e levantamento de peso olímpico. Paralelamente, faz uma dieta com restrição de carboidratos. A quantidade de bebida alcoólica também ficou mais restrita.

"Não tomo remédio como muita gente vem fazendo. Meu segredo perguntar a nutricionista o que eu posso comer até morrer. Salada, brócolis... Minha gordice é aí. Bate fome de madrugada e eu como um balde de salada. Gosto de comer, então como o que eu posso. Muito", afirma Castro, que perdeu 12 quilos nos últimos dois anos.

Com a vida tão corrida, mal sobram oportunidades para namorar: "Não dá tempo. Como faz? E ainda tenho cachorro para cuidar".