Fifa adia anúncio dos 10 concorrentes ao prêmio de melhor do mundo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa adiou o anúncio dos 10 concorrentes ao prêmio de melhor do mundo para esta terça-feira (24), informou a entidade em comunicado. A divulgação era esperada para esta segunda-feira (23).

No mesmo dia, serão anunciadas as listas dos concorrentes às premiações de melhor jogadora e de melhor técnico no masculino e feminino. A divulgação começará às 8h (de Brasília), sendo que os 10 jogadores serão conhecidos às 11h (de Brasília).

A lista de 10 nomes é definida por votação de 13 especialistas escolhidos pela Fifa, entre eles os brasileiros Ronaldo, Kaká e Carlos Alberto Parreira. A votação para a escolha dos melhores entre os 10 começa na terça e se encerra no dia 10 de agosto. Os três finalistas serão divulgados no começo de setembro.

Haverá quatro grupos de votação: jornalistas selecionados pela entidade, capitães de seleção, técnicos e torcedores. Eles serão responsáveis por escolher o vencedor e o voto de cada grupo terá peso igual de 25%. Jogadores e treinadores podem votar em candidatos de seu próprio país, mas não em si mesmos.

A votação popular começará logo após a divulgação dos dez nomes que estarão concorrendo ao prêmio.

O período compreendido para análise da performance de cada jogador vai de 3 de julho de 2017 até 15 de julho de 2018, data da decisão da Copa do Mundo da Rússia.