Figueirense e Coritiba empatam pela 31ª rodada da Série B

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com as duas equipes precisando vencer para subir na tabela, o jogo entre o Figueirense e o Coritiba terminou com um empate, em 2 a 2. O jogo foi válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

O resultado no estádio Orlando Scarpelli não foi bom para ambas as equipes, já que não avançaram na tabela do campeonato e estão cada vez mais distantes de chegar ao G-4.

O empate deixou os clubes estacionados na tabela. O Figueirense, com 11 pontos, está na 11ª colocação, já o Coritiba, com 44, na oitava.

Os dois gols do Figueirense foram marcados pelos atacantes Felipe Amorim e Elton. O Coritiba, por sua vez, levou a partida ao empate pelos pés dos atacantes Guilherme Parede e Guilherme.

Na terça-feira (16), o Coritiba recebe o CSA, às 19h15, no estádio Couto Pereira. Na sexta, o Figueirense visita a Ponte Preta, às 21h30, no estádio Moisés Lucarelli.