Figurantes do filme 'Coringa' ficam presos por mais três horas em vagão do metrô de Nova York

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Não começaram bem as filmagens do longa dedicado ao personagem "Coringa". O filme terá Joaquin Phoenix está no papel do personagem, e a direção é de Todd Phillips (da sequência "Se Beber Não Case).

Alguns figurantes do filme ficaram presos em um vagão do metro por mais de três horas. Segundo o site TMZ, a coisa ficou tão feia que alguns deles começaram a fazer xixi por lá mesmo.

A cena estava sendo gravada na estação do Brooklin, em Nova York, quando alguns dos figurantes pediram para ir ao banheiro, após algumas horas na mesma posição. Só que a produção disse que eles não poderiam sair de lá e pediu que urinassem nos trilhos do trem.

Quando se deram conta de que estavam presos lá e de que ninguém resolveria a questão, eles começaram a bater nas portas do vagão.

Questionada, a Warner Bros. respondeu que está investigando o caso.