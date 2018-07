Filha de Dave Grohl faz backing vocal em turnê do Foo Fighters

Folhapress

CORUNHA, ESPANHA (FOLHAPRESS) - O Foo Fighters está com a turnê Concrete and Gold pelos EUA e pelo Canadá. Além de Dave Grohl, a família tem contado com outro representante nos shows. Trata-se de Violet Grohl, a filha de 12 anos do líder da banda, que tem sido backing vocal nos shows.

Dave já chamou suas filhas ao palco em algumas oportunidades. A própria Violet já havia cantado com o pai em um show em Oakland, em maio deste ano, quando interpretou a canção “When Were Young”, de Adele.

No ano passado, na Islândia e na Grécia, ele também convidou sua filha do meio, Harper, 9, para tocar bateria enquanto cantava com a plateia “We Will Rock You”, do Queen.

Algumas das apresentações do Foo Fighters contam com outras participações especiais como a de Chad Smith, baterista do Red Hot Chili Peppers, e do ator John Travolta no último sábado (14) em Nova York.

Travolta dançou e cantou com a banda quando começaram a tocar “You’re The One That I Want”, música do filme “Grease”, estrelado pelo ator americano em 1978.

Chad assumiu a bateria para tocar “Stay With Me”, do grupo britânico Faces.

O Foo Fighters conta com mais de 20 compromissos em sua agenda durante o período nos EUA.