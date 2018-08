Filha de Eliana é batizada pelo padre Fábio de Melo em Aparecida

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Eliana, 43, batizou, nesta sexta (3), a filha de 11 meses que teve com o diretor de TV Adriano Ricco. A cerimônia, somente para amigos e parentes, ocorreu na capela da Basílica de Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo, e foi oficializada pelo padre Fábio de Melo.

Reservada, a apresentadora não divulgou fotos ou vídeos do evento, mas publicou, nas redes sociais, algumas imagens da festa que sucedeu o batismo. Em um dos posts, é possível ver um grande bolo branco e algumas decorações de anjos.

Além da pequena Manuela, Eliana também é mãe de Arthur, de seis anos, fruto de seu relacionamento com o músico João Marcelo Bôscoli.

GRAVIDEZ DE RISCO

A gravidez de Eliana foi considerada de risco, após a apresentadora ter um descolamento de placenta no começo da gestação, o que a obrigado, à época, a se afastar do comando de seu programa no SBT.

À revista "Contigo", Eliana falou das angústias que sofreu durante a gravidez de Manuela. "Eu vi a minha vida em câmera lenta. Ficava deitada o dia inteiro e observava a vida passando."

A apresentadora disse ainda ter sofrido um aborto espontâneo no passado antes de ficar grávida de Manuela. "Às vésperas de apresentar a maratona do Teleton (SBT), da qual sou madrinha, tive uma gestação de dois meses interrompida espontaneamente. Fui parar no hospital e, sem que ninguém soubesse, superei minha dor calada e não cancelei minha participação. Eu sorria para as câmeras, mas chorava por dentro. Dar à luz Manuela depois de tantas provações tem um significado muito especial em minha vida."