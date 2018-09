Filha de Madonna desfila sem camisa e mostrando pelos das pernas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lourdes Leon, 21, foi clicada na última New York Fashion Week mostrando o corpo. Vestindo apenas um "sutiã de conchas" e uma calça jeans rasgada, a filha de Madonna caminhou deixando à mostra suas pernas não depiladas.

Assim como a mãe, Lourdes nunca escondeu os pelos do corpo. Em uma foto de ano novo, as duas posaram expondo os pelos da axila da filha, e geraram polêmica nos comentários.

Antes da filha, em 2014, Madonna já havia postado em seu Instagram uma foto mostrando os seus pelos da axila com a legenda "Long Hair..... Don't Care!" (expressão traduzida como "Cabelo grande... Não ligo").

Outros modelos do desfile, assim como Lourdes, apareceram quase nus: uma modelo estava com os seios à mostra e um modelo, apenas com um tapa-sexo personalizado e uma jaqueta jeans.