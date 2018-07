Filha do cantor Ivo Meirelles relata caso de racismo em loja no Rio

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A filha do cantor Ivo Meirelles, Vitória Meirelles, 23, disse ter sido vítima de racismo em uma loja da C&A, no centro do Rio de Janeiro, nesta segunda (23). O caso foi relatado pela designer de moda e compartilhado pelo pai nas redes sociais.

Meirelles disse ter sido seguida por uma funcionária branca enquanto estava na loja. "Até no provador ela entrou quando fui experimentar. Depois de notar que, na fila para pagar as camisetas, ela não saia do meu lado, entendi que o problema era eu", escreveu ela.

Segundo a assessoria do cantor informou ao G1, a designer deve ir a uma delegacia nesta terça (24) para relatar o ocorrido.

"A sensação de impotência e humilhação é tão grande que a vontade de chorar vem sem a gente querer", escreveu ela em seu Facebook. Ela disse que, ao sair, questionou a funcionária sobre seu comportamento. "Com dois seguranças negros parados ali, perguntei em alto e bom tom se ela estava com algum problema comigo, se era o tom da minha pele ou a característica das minhas vestes."

A redação procurou a assessoria do cantor, mas não obteve resposta até o momento desta publicação.

Em nota, a C&A disse repudiar qualquer tipo de preconceito e estar averiguando o ocorrido para tomar medidas cabíveis. "O respeito às pessoas e à diversidade faz parte dos nossos valores e enxergamos a moda como uma plataforma de expressão da individualidade de cada um."