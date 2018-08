Filhas de Silvio Santos fazem surpresa de Dia dos Pais

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As filhas do apresentador Silvio Santos, 87, fizeram uma surpresa para o pai no último domingo (12). Em comemoração ao Dias dos Pais, Silvio ganhou uma festa com direito a homenagens.

Nas fotos compartilhadas por Rebeca Abravanel, quinta filha do empresário, Silvio aparece com balões azuis, brancos e dourados, formando a frase "I Love You Dad" ("Eu te amo pai", em inglês).

Silvia Abravanel, outra filha de Silvio, também esteve na festa e postou uma foto com o pai: "De todas as suas qualidades a melhor delas é SER PAI, o melhor do mundo. Te amo papai sou grata por ser sua filha e por ter sido educada e guiada sempre pelo teus ensinamentos, exemplos , dignidade e caráter."

Silvio tem seis filhas e 11 netos. Durante o Programa do Silvio Santos, na semana passada, o apresentador foi questionado pelo jornalista Léo Dias sobre qual seria a filha com quem mais se identifica e Silvio falou: "Elas são todas legais, mas é a Rebeca. Ela tem mais o meu jeito, eu me identifico, ela é mais parecida comigo. As outras são todas igual à mãe, tudo bola murcha", disse.

"A Rebeca é tão parecida comigo que até hoje não conseguiu casar. Ela é muito exigente, para casar com ela tem que ser um camarada de respeito porque ela já teve dois namorados, não gostou e mandou os dois passearem", completou Silvio.