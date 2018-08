Filho de 4 anos de Sandy e Lucas Lima interrompe gravação de vídeo e imita o pai, que cai na risada

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um vídeo com dicas sobre aipim (ou mandioca, como é chamado em alguns lugares) acabou registrando um momento fofo do pequeno Theo, 4, filho dos músicos Sandy e Lucas Lima.

O vídeo, postado por Lima em sua conta no Instagram, mostram quando o garoto interrompe a filmagem e começa a imitá-lo. Sem aparecer nas imagens, o menino repete o "oi, seguidores" usado pelo pai, que cai na risada.

Lima reinicia o vídeo diversas vezes, sendo constantemente interrompido pelo filho. "Só queria falar uma filosofia de vida, que é sobre o aipim. É um negócio que quanto está bom, está muito bom, se tiver a oportunidade coma muito", conclui o músico finalmente.

Sandy e Lucas Lima se conheceram em 1998 e começaram a namorar em 1999. Os dois terminaram e voltaram algumas vezes até se casarem, em setembro de 2008. Em 2014, o casal teve Theo, que desde o nascimento tem tido a imagem poupada pelos pais.

Em outubro, Sandy afirmou que não quer ver o filho no mundo artístico. "Eu sei que vou incentivá-lo a ter a música como hobbie porque é maravilhoso para o desenvolvimento. Mas espero que ele não seja artista, nem músico", diz a cantora à revista "Quem".

A imagem pode ser vista na função Stories do perfil oficial de Lucas Lima no Instagram, no seguinte endereço: https://www.instagram.com/fl.lucaslima/.