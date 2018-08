Filho de Andréa Nobrega e Carlos Alberto é internado após lesão em jogo de futebol

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Filho de Carlos Alberto de Nóbrega, 82, com sua ex-mulher, Andréa, 49, João Victor, 18, está internado na UTI do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde a noite desta terça-feira (7). Ele se machucou durante um jogo de futebol.

Em seu perfil no Instagram, Andréa diz que está preocupada com o filho, que está sentindo fortes dores na coluna. "Ele sofreu uma queda enquanto jogava futebol com os amigos. Como a dor não diminuiu, ele foi levado ao Hospital Albert Einstein e depois para Sírio Líbanês para uma avaliação mais criteriosa. Passamos a noite no hospital fazendo exames para detectar a gravidade da lesão."

No momento, João Victor está em observação na UTI do hospital. Andréa teve de cancelar compromisso e aproveitou o comunicado para se desculpar com a Catia Fonseca por falta ao Melhor da Tarde, na Band.

"Não tenho por hábito faltar a nenhum dos meus compromissos, mas nesse momento não posso deixar de estar ao lado do meu filho e dos cuidados com a saúde dele. Gostaria de pedir as orações de todos vocês para que o João se recupere o mais rápido possível. Serei eternamente grata a todas as preces que vocês puderem enviar para ele nesse momento."