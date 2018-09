Filho de Bolsonaro compartilha imagem que simula tortura de opositor do pai com a marca #elenão

Folhapress

SÃO PAULO, SP, E BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O vereador Carlos Bolsonaro (PSC), filho do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), compartilhou em suas redes sociais a fotografia de cena simulada de um rapaz sendo torturado e com a inscrição #elenão no peito. A marca #elenão tem sido reproduzida nas redes sociais por opositores de Bolsonaro e tem tido ampla repercussão.

Na imagem, um rapaz aparece com um saco plástico na cabeça, o rosto e o corpo ensanguentados e os braços amarrados. Carlos Bolsonaro colocou a legenda "sobre pais que choram no chuveiro".

Após repercussão negativa, o filho de Bolsonaro publicou mensagens em que diz que apenas fez "reprodução da foto de um jumento querendo aparecer e se posicionando contra Bolsonaro".

Ele escreveu: "novamente inventam como se eu tivesse divulgado uma foto dizendo que quem escreve a hashtag #elenao mereceria alguma maldade. Não, canalhas! Foi apenas a replicação da foto de alguém que considera isso uma arte. Me agradeçam por divulgar e não mintam como sempre!". Carlos Bolsonaro também publicou imagens de um suposto perfil do Instagram que teria produzido a imagem replicada por ele.

No sábado (29), manifestantes críticos ao candidato do PSL, mobilizados pela hashtag #elenão, devem fazer protestos em várias cidades do país. Em São Paulo, o ato está marcado para o Largo da Batata, em Pinheiros.