Filho de Cabral divulga carta de apoio do pai

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O deputado federal Marco Antônio Cabral (MDB-RJ), filho do ex-governador Sérgio Cabral, divulgou uma carta do pai em apoio à sua reeleição.

No manuscrito, o emedebista afirma que o deputado "não merece pagar pelos meus erros".

"Você fez um lindo mandato e merece a reeleição. Quem errou fui eu. E a população do Rio sabe disso. Você aprendeu com os erros do seu pai e tem a sua vida pública própria", escreveu o ex-governador ao filho.

Preso desde novembro de 2016, condenado a mais de 183 anos em oito processos, e respondendo a outros 17, Cabral afirma que luta "na justiça com a minha defesa para não ser punido pelo que não fiz e assumir os erros que, infelizmente, cometi".

"Filho, desculpe pelos meus erros. Que Deus te proteja e te guie. Te amo muito", escreveu Cabral.

Cabral é acusado de cobrar 5% de propina nos grandes contratos do estado em sua gestão (2007-2014). O emedebista nega as acusações, mas reconhece ter feito uso pessoal de cerca de R$ 20 milhões de sobras de quase R$ 500 milhões arrecadados via caixa dois para campanhas eleitorais.