Filho de Galvão Bueno volta a provocar Lucas Jagger nas redes sociais

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Copa do Mundo está chegando ao fim, mas a briga entre os filhos de Galvão Bueno e Mick Jagger parece longe disso. Nesta sexta-feira (13), Luca Bueno, herdeiro do narrador da Rede Globo, voltou a provocar o “rival” nas redes sociais. Em publicação na função Stories do Instagram, Luca alfinetou a banda do pai de Lucas Jagger.

Após publicar um vídeo assistindo ao show da banda Guns N’ Roses, o filho de Galvão compartilhou uma imagem na qual um seguidor faz uma pergunta provocativa: ‘melhor que Rolling Stones?’ A frase foi destacada por Luca e seguida de emojis de risos.

Essa não foi a primeira vez que Luca Bueno provocou Mick e Lucas Jagger nas redes sociais. Após a derrota da Inglaterra para a Croácia, na semifinal da Copa, ele chamou Mick Jagger de “pé frio” em um vídeo que mostrava lances da partida e uma música da banda Rolling Stones ao fundo. O cantor britânico estava acompanhando a partida no estádio.

Antes disso, Luca Bueno e Lucas Jagger já haviam trocado farpas. O filho do cantor foi a uma postagem de Galvão no Instagram para dizer que “Casagrande é herói, Galvão, não”. Luca Bueno rebateu: “Mick [Jagger] é herói, Lucas não. Chill out, bro [relaxa, mano]”. O filho do locutor da TV Globo ainda apareceu no programa Zona Mista, do SporTV, repetindo a provocação.

“Mick Jagger é um grande astro do rock, mas falar que ele não é pé frio também é um exagero, né? Não dá, velho. É sério. Levam na brincadeira, mas vocês sabem que é verdade, né? Aí, Mick, coloca um tênis, uma meia, porque está friozinho, hein?! Boa sorte em 2022, se estiver no Catar”, falou Lucas Bueno.

A confusão começou na última terça-feira (10), quando Luciana Gimenez, mãe do filho de Mick, usou a rede social para retrucar algo dito por Galvão Bueno na transmissão do jogo entre França e Bélgica.

Quando a geração oficial de imagens mostrou o roqueiro Mick Jagger assistindo à partida no estádio de São Petersburgo, Galvão perguntou no ar: “Para quem será que ele está torcendo?”, numa referência à fama de pé frio que tem o líder do Rolling Stones desde a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul.

O comentarista Casagrande interveio: “Ele só está assistindo ao jogo”. Luciana logo correu para o Twitter para retrucar: “Ô Galvão, o azarado é você, que deu azar para o Brasil!”, postou ela.

Posteriormente, a apresentadora ainda reclamou da necessidade dos brasileiros em achar culpados. “Ridículo esse bulling com o pai do meu filho! Quem deu azar ao Brasil? Nós temos que parar de culpar os outros e tomar responsabilidade não é?”, falou.

Luca Bueno é o caçula de Galvão, o único filho do narrador com Desirée Soares, e tem quase 600 mil seguidores no YouTube, em um canal no qual publica vídeos da rotina em Orlando, nos Estados Unidos, e suas viagens pelo planeta.