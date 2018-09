Filho de Luiza Tomé, Bruno Facchini vira modelo e se resguarda ao falar sobre amor

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Filho da atriz Luiza Tomé, Bruno Facchini, 20, está entrando no mercado como modelo -e já ganhou espaço. Apesar de não ter planejado seguir carreira com as passarelas, Facchini acabou entrando sem querer no meio.

"Estava fazendo faculdade de direito e minha mãe falou 'Pô, filho, está na hora de começar a trabalhar'. Mas logo depois, meu irmão, Felipe Ruiz, filho da mulher do meu pai, me chamou para ser modelo", lembra Facchini.

A partir daí, ele largou o estágio em que estava e trancou a faculdade. Há três meses, ele fechou contrato com a Ford Models Brasil e estampa trabalhos da agência. "Estou dando mais ênfase no trabalho. Comecei a me dedicar mesmo, porque vi que estava dando certo."

Desde criança, Bruno posava com a mãe e os irmãos para revistas. Segundo ele, existe apoio da família na profissão, mas ele conta que ainda voltará para a faculdade. "Meu sonho é ser delegado de polícia, então vou ter que acabar cursando direito de qualquer forma. Mas ainda não sei quando voltarei à faculdade. Se as coisas derem certo como modelo, e eu acabar indo para fora do país, vou acabar investindo mais ainda", conta. "Não tenho nada certo ainda, mas há cogitações."

Fora das passarelas, um dos principais hobbies de Facchini é surfar, especialmente na praia do Tombo, no Guarujá. "Também gosto muito de lutar, andar de skate e atirar. Gosto de esportes, em geral."

O modelo saiu de um relacionamento de dois anos e conta que agora está em um momento espiritual. Evangélico, que frequenta a igreja ao menos duas vezes na semana, ele acredita que o mundo está muito banal e por isso, prefere se resguardar.

"Não posso dizer que não estou buscando nada. Se de repente aparecer alguma mulher que eu ache bacana e diferente, claro que é outra coisa", conta.

Segundo ele, existe um perfil que mais o agrada. "Uma mulher com princípios similares aos meus, que crê em Deus, que tem os princípios corretos e preze pela família e amor ao próximo, principalmente. O resto é consequência."