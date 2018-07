Filho de Mick Jagger e Luciana Gimenez voltam a provocar Galvão Bueno

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lucas Jagger, filho do músico Mick Jagger e da apresentadora Luciana Gimenez, virou personagem da Copa do Mundo. Dois dias depois de seu pai aparecer na transmissão do jogo entre França e Bélgica, ele continua provocando o narrador Galvão Bueno.

Em vídeos publicados no Instagram, o jovem mostrou estar no centro de Moscou, em área onde estão expostas camisas dos times que disputaram a Copa, e pediu para que alguém ligasse para Galvão perguntar qual camiseta adquirir. “Só para mim (sic) comprar a certa”, atacou.

Depois, disse que pode comprar material de outro time para torcer na Copa América do ano qu e vem. “Será que ele quer que a gente torça para o Brasil? A gente consegue torcer para outro time, também.”

A polêmica começou na terça-feira, depois que a transmissão mostrou Mick Jagger no estádio para assistir França x Bélgica e Galvão levantou o debate sobre para qual time Jagger estaria torcendo. Lucas, que está na Rússia com o pai, logo respondeu pelo Instagram.

Luciana Gimenez, que teve o filho Lucas com Jagger, saiu em defesa do músico pelo Twitter. Depois disso, um dos filhos de Galvão Bueno, Luca, entrou no debate para provocar o Lucas Jagger.

Não ficou claro para qual times os Jagger estavam torcendo em Bélgica x França. Mas o vocalista do The Rolling Stones, claro, não escondeu que torcia pela Inglaterra no duelo contra a Croácia. Os ingleses perderam e não demorou para que o filho virasse motivo de zoação na web pela fama de pé frio do pai.