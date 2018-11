Filho de Pippa Middleton nasce no mesmo dia em que Meghan Markle anuncia gravidez

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pippa Middleton, 35, a irmã da Duquesa de Crambridge, acaba de ter o seu primeiro filho. Ao lado do marido, James Matthews, Pippa deu à luz um menino na tarde desta segunda-feira (15), no hospital St. Mary's, em Londres, o mesmo em que Kate Middleton concebeu seus filhos.

O anúncio do nascimento aconteceu no mesmo dia em que a duquesa de Sussex, Meghan Markle, anunciou estar grávida de seu primeiro filho, ao lado do príncipe Harry.

Depois de nascer, o bebê foi levado para um resort italiano de luxo, o Il Pellicano, na Toscana, que tem suítes a partir de mil dólares, por noite (cerca de R$ 3,7 mil).

Enquanto se preparava para ter o bebê, Pippa passava muito tempo na piscina e praticando meditação e alongamentos. "Com o passar dos meses, você se sente mais pesada a cada dia, mas estar na água dá aquela sensação de flutuar, estar leve como o ar que acalma e alivia o corpo", disse ela.

Pippa Middleton e James Matthews se casaram em maio de 2017. O primeiro filho do casal será primo dos príncipes George, 5, e Louis, 5 meses, e da princesa Charlotte, 3.