Filhos de Elis e Jair Rodrigues relembram os pais em especial da Record

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Parte das comemorações pelos 65 anos da Record, a emissora de Edir Macedo transmite, nesta terça-feira (11), o especial "O Fino da Bossa", uma versão do clássico programa exibido entre os anos 1965 e 1967, e apresentado pelos cantores e amigos Elis Regina (1945-1982) e Jair Rodrigues (1939-2014).

O reboot televisivo será comando dessa vez por Pedro Mariano e Luciana Mello, os respectivos filhos dos cantores. A atração ajudou, na época, a popularizar o cancioneiro brasileiro, e artistas como Tom Jobim (1927-1994), Vinicius de Moraes (1913-1980) e Dorival Caymmi (1914-2008) marcavam presença.

"É uma grande honra e felicidade relembrar esse momento tão importante da nossa cultura", comenta Luciana. Pedro também se sente privilegiado e diz ter sido uma experiência incrível participar do especial. "A atmosfera durante a gravação foi especial, e poder dividir tudo isso com as pessoas em casa será mágico. Além de estar acompanhado da Luciana, que me fez muito bem, acalmando tudo e deixando parecer uma brincadeira."

Como na atração da década de 1960, muitos artistas importantes vão participar do especial, como Gilberto Gil, Elza Soares, Marcos Valle, Fernanda Takai, Paula Fernandes, Simoninha, Kell Smith, Jair Oliveira, Alcione, Projota, Iza, Max de Castro, Tom Jobim, Roberta Sá e Diogo Nogueira. Dentre os sucessos, clássicos como "Garota de Ipanema", "Domingo no Parque" e "Terra de Ninguém".

"Estar junto com outros músicos, dividindo experiências e histórias é sempre muito bom para nosso crescimento pessoal e profissional. São pessoas que a gente admira e com as quais podemos trocar experiências", diz Luciana sobre o programa, que será exibido após o reality A Fazenda.

Ela conta mais detalhes do que poderá ser visto, como a execução de clássicos como "Garota de Ipanema", "Domingo no Parque" e "Terra de Ninguém". "Muitos clássicos da nossa música em tom de homenagem vão surgir, como 'Disparada', 'Wave', 'Upa Neguinho', entre várias outras. Poderemos esperar por muitas emoções."

Para Mariano, o público não perde por esperar. "Os pout-pourri, acima de tudo, serão legais. Os duetos também farão parte. Foi importante manter esse DNA do programa de 1960. Os papos e as histórias que rolaram durante as gravações foram mágicos. Fomos todos tomados por uma energia muito especial." completa.

A produção do especial foi toda feita com base na atração de mais de meio século atrás. Foram feitos trabalhos intensos de pesquisas do programa, dos apresentadores e de todas as pessoas importantes na época. "Para mim foi uma grande emoção relembrar esse momento tão importante da história da nossa música e poder homenagear não só a maior dupla música do Brasil, como o primeiro negro a apresentar um programa de televisão aqui", finaliza Luciana, ao lembrar de seu pai, Jair Rodrigues.