Filhote de panda ganha bolo de aniversário em zoológico na França

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O primeiro bebê panda nascido na França comemorou, neste sábado (4), seu primeiro aniversário.

Para celebrar a ocasião, funcionários do zoológico de Beauval, localizado em Saint-Aignan, montaram um bolo para Yuan Meng, feito de bambu, mel, maçã, laranja, morango e limão.

Quem dividiu a guloseimas com o filhote foi sua mãe, Huan Huan, que também mora no zoológico e foi um presente da China ao governo francês, visando manter as boas relações entre os dois países.

Além do bolo, o zoológico resolveu celebrar a data permitindo que todos os visitantes que também fazem aniversário em 4 de agosto entrassem de graça no local.