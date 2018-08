Filme de terror dirigido pelo curitibano Paulo Biscaia Filho estreia nacionalmente

Redação Bem Paraná com assessoria

O diretor curitibano Paulo Biscaia Filho (o mesmo de “Nervo Craniano Zero” e “Morgue Story – Sangue, Baiacu e Quadrinhos”) apresenta ao público brasileiro seu primeiro longa-metragem internacional, rodado nos Estados Unidos: “Virgin Cheerleaders in Chains”, que no Brasil ganhou o título de “Virgens Acorrentadas”. Esta produção de terror estreia nacionalmente em 09 de agosto (quinta-feira) em 15 salas de cinema de 12 cidades, nos estados de São Paulo (capital e Catanduva), Rio de Janeiro (capital), Paraná (Curitiba, Londrina e Ponta Grossa), Santa Catarina (Brusque e Indaial), Goiás (Goiânia e Catalão), Piauí (Teresina) e Distrito Federal (Brasília), com distribuição da Moro Filmes, de Curitiba. Filmado na cidade de Austin, no estado do Texas (EUA), “Virgens Acorrentadas” utiliza de metalinguagem para contar sua trama, apresentando uma jovem equipe de filmagem que roda um terror de baixo de orçamento em uma mansão sinistra, mas descobre que uma família de assassinos sádicos reescreveu o roteiro.



Serviço:

Virgens Acorrentadas (Virgin Cheerleaders in Chains)

Gênero: Horror / Comédia

Duração: 94 minutos

Idioma: Inglês

País: EUA/Brasil

Classificação: 16 anos

Direção: Paulo Biscaia Filho

Roteiro e Produção: Gary McClain Gannaway

Elenco: Elizabeth Maxwell, Kelsey Pribilski, Ezekiel Swinford, Don Daro, Gary Warner Kent, Michael Morford, Evan Glover, Larry Jack Dotson, Woody Wilson, Lidsey Lemke, Amme Nicole Leonards, Shane Gannaway, Kaci Beeler.

Produção: Big House Pictures e Vigor Mortis

Distribuição: Moro Filmes

Link do Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=XIyxxRG5-kk

Redes Sociais

Facebook: https://www.facebook.com/virgensacorrentadas/

Instagram: https://www.instagram.com/virgensacorrentadas/