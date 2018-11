Filme do Chacrinha mostra briga com Boni e infestação de pulgas na sede da Globo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Chacrinha (Stepan Nercessian) entra na sala do diretor mais importante da Rede Globo e o questiona: "Então, quer dizer que agora o senhor José Bonifácio de Oliveira Sobrinho vai ensinar o Chacrinha como é que ele faz o programa do Chacrinha?"

Boni (Thelmo Fernandes), como é mais conhecido, responde: Mas pra quê? Se você não escuta ninguém, porra!"

A cena faz parte do filme "Chacrinha - O Velho Guerreiro", de Andrucha Waddington, que tem estreia marcada para o dia 25 de outubro.

O trailer oficial do longa foi divulgado nesta terça-feira (2) e dá uma ideia do que o espectador poderá ver nos cinemas: o início da carreira e a transformação de Abelardo Barbosa em Chacrinha (1917-1988), um suposto caso do apresentador com a cantora Clara Nunes (1942-1983), a relação conturbada com Boni, as brigas muitas vezes desleais com a concorrência, a saída da Globo e, posteriormente, a sua volta ao canal chamado pelo próprio diretor.

Há também histórias engraçadas como a infestação de pulgas que ele provocou na sede da Globo ao promover um concurso para escolher o cachorro mais pulguento do Rio de Janeiro.

Escrito por Claudio Paiva, o filme traz Stepan Nercessian e Eduardo Sterblitch interpretando as duas fases da vida de Abelardo Barbosa, desde o momento em que larga a faculdade de medicina para se aventurar em seu primeiro "bico" como locutor de rádio.

O longa mostra como ele se tornou o irreverente Chacrinha, donos de bordões repetidos até hoje no país, como "Terezinhaaa?", "Eu vim para confundir não para explicar", "Quem Não se Comunica Se Trumbica".

A atriz e modelo Gianne Albertoni interpreta Elke Maravilha (1945-2016) e Karen Junqueira dá vida a chacrete Rita Cadilac, dois nomes muito importantes na trajetória de Chacrinha.

Luan Santana, 26, fez uma participação especial no novo filme. No longa, o músico canta algumas canções que marcaram época no programa "Cassino do Chacrinha", que fez grande sucesso nas tardes de sábado na Globo. Luan foi um dos calouros e se se colocou à prova de uma das célebres buzinadas reprovadoras do sempre anárquico Velho Guerreiro.