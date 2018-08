Filme do Ursinho Pooh é barrado na China por comparações com o presidente Xi

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O novo filme do Ursinho Pooh, "Christopher Robin: Um Reencontro Inesquecível", foi barrado nos cinemas chineses. O motivo não oficial são as constantes comparações entre a aparência do bichinho de pelúcia e do presidente chinês, Xi Jinping, feitas pela oposição.

Oficialmente, as autoridades chinesas não deram nenhum motivo para barrar a produção da Disney. Mas as imagens do ursinho e até mesmo menções a ele já são barradas há tempos nas redes sociais chinesas.

Em junho, a HBO foi bloqueada no país quando John Oliver fez um longo bloco de piadas sobre a China, incluindo uma citação à semelhança entre o político e o ursinho, em um dos quadros do talk show Last Week Tonight, exibido pelo canal.

O filme em "live-action" foca a versão adulta de Christopher Robin, o dono de Pooh, interpretado por Ewan McGregor. Agora um homem ocupado pelo trabalho, ele esquece as aventuras vividas ao lado do ursinho e outros animais no Bosque dos 10 Acres. Seus amigos de infância, então, decidem embarcar no mundo real para levar a diversão para a vida de Robin.

O filme estreia no Brasil em 16 de agosto.