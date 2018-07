Filme sobre a vida de Freddie Mercury ganha novo trailer

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com lançamento previsto para o dia 1° de novembro no Brasil, o filme "Bohemian Rhapsody", que conta a história do icônico cantor Freddie Mercury, vocalista da banda britânica Queen, acaba de ganhar um novo trailer.

A história do longa se concentra nos anos que vão da formação da banda até pouco antes da morte de Freddie, em 1991.

Embalado por clássicos como "We Will Rock You", "We Are The Champions" e, claro, "Bohemian Rhapsody", o trailer mostra o ator americano Rami Malek, 37, em impressionante caracterização, como Freddie, além dos outros integrantes da banda, Brian May (Gwilym Lee), Roger Taylor (Ben Hardy) e John Deacon (Joe Mazzello).

BOHEMIAN RHAPSODY

Dirigido pelo americano Bryan Singer, conhecido pela franquia de "X-Men", o filme tem estreia prevista no Brasil para novembro. .

Segundo Singer, o intuito é fugir de biografias tradicionais e acompanhar os primeiros anos do Queen nos anos 1970 até a apresentação da banda no festival Live Aid em 1985. Mecury morreria seis anos depois, em 1991.

O filme contará com gravações originais de Mercury, além de partes cantadas pelo próprio Malek, vencedor do Globo de Ouro por sua atuação na série "Mr. Robot". Em movimentação polêmica, Malek assumiu o papel do protagonista após o humorista Sacha Baron Cohen desistir do projeto depois de anos de desenvolvimento.