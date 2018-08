Filmes podem ajudar estudantes na redação do Enem

Beatriz Domingos da Silva

Quem está se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) sabe que a redação é um dos maiores desafios da prova. É motivo de nervosismo, suor e lágrimas para muitos vestibulandos, pois a nota neste quesito é decisiva para o ingresso naquela universidade dos sonhos. Por isso, é preciso conhecer bem os temas mais relevantes do momento no Brasil e no mundo. A redação do Enem costuma tratar de assuntos que estão em destaque nos meses que antecedem a prova. Pensando nisso, selecionamos três temas, com três filmes correspondentes, que podem ‘cair’ no exame. Assim, de forma didática e divertida, os estudantes vão ‘arrasar’ no Enem.

1- Bullying: A prática de bullying e cyberbulling nas escolas brasileiras é um tema atual e tem sido alvo de muitas discussões. A dica de filme é A Girl Like Her, que conta a história de duas garotas do ensino médio que perderam a amizade e passaram a ser inimigas. A representação do bullying nunca foi tão íntima e aterrorizante como nesse documentário-drama. É possível ver as consequências de ações e atitudes, tanto de quem pratica quanto de quem sofre bullying.

2- Fake News: Com o uso cada vez maior das redes sociais, um termo tem sido muito utilizado ultimamente pela sociedade: Fake News, notícias falsas revestidas de artifícios que fazem com que sejam consideradas — e compartilhadas — como verdadeiras. O que faz com que elas sejam tão perigosas é a escala com que são difundidas. A dica é o documentário Fake News: Baseado em fatos reais. O longa mostra a saga de André Fran, Rodrigo Cebrian e Felipe UFO por diversos países em busca de respostas para um fenômeno que tornou-se arma política e, mais do que isso, “argumento” para acusar, disseminar mentiras ou distorcer fatos sobre tudo aquilo que não agrada determinado grupo, partido, ideologia ou agenda.

3- Refugiados: A crise de refugiados que a Europa enfrenta atualmente é a maior desde a Segunda Guerra Mundial. O ACNUR (Agência da ONU para Refugiados) informa que 68,5 milhões de pessoas estavam deslocadas por guerras e conflitos até o final de 2017. Sobre o assunto, a dica é o filme “Casablanca”, um clássico da sétima arte, de 1942, que retrata a vida em tempos de guerra. No auge da II Guerra Mundial, muitos refugiados fugiram da ocupação nazista, chegando ao Marrocos. Enquanto uns conseguiam vistos que lhes permitiam procurar uma vida melhor em outros países – muitos tinham de recorrer ao mercado paralelo, por exemplo –, outros tinham de esperar em Casablanca.

E aí? Gostou das dicas? Não se esqueça de treinar, com o conhecimento adquirido por meios dos filmes e documentários. Afinal, é muito importante analisar os temas e formar opinião em torno dos assuntos pesquisados, conseguindo desse modo uma base sólida para a criação de argumentos e propostas na sua redação do Enem.

Beatriz Cristina Domingos da Silva é estudante de Design Gráfico e, aos 18 anos, atua como Jovem Aprendiz no grupo Vitae Brasil, de São José dos Campos