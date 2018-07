Fim de férias: dicas para preparar as crianças para a volta às aulas

Da Redação Bem Paraná com assessoria

As aulas vão recomeçar. Para evitar problemas e voltar com gás total, a psicopedagoga especialista em educação especial e gestão escolar, Ana Regina Caminha Braga, separou algumas dicas para que pais e filhos voltem as aulas sem maiores preocupações.

Dica 1: As férias acabaram! Então a primeira coisa que deve ser feita é sentar com a criança e conversar, para juntos, reorganizarem sua rotina.

Dica 2: Material escolar. Ele é parte fundamental do processo de aprendizado, por isso, os pais ou responsáveis devem estar atentos ao enviá-los para a escola, evitando que a criança fique sem participar de alguma atividade pela falta do material.

Dica 3: Tudo tem seu tempo! É muito importante que os pais organizem a agenda da criança para que ela tenha o tempo certo para cada tarefa escolar e, também, para brincar. Isso faz toda a diferença para o desenvolvimento infantil.

Dica 4: Leia com o seu filho. Ler com a criança incentiva o desejo pela leitura, instiga a imaginação e a memória. Esses são benefícios fundamentais para a evolução escolar.

Dica 5: Diálogo família X escola. Os pais devem ficar muito ligados nas atividades escolares das crianças. É importante olhar a agenda e manter um contato direto com a coordenação e professores da escola.

Para finalizar, a especialista lembra que pais e responsáveis são parte fundamental no processo de educação das crianças e precisam fazer parte do seu dia a dia na escola. “Nós como pais e responsáveis, devemos fazer parte da vida escolar do pequenos. É uma fase importante, que requer nosso cuidado, principalmente se a criança estiver indo para uma escola nova, um ambiente novo. Elas precisam se sentir seguras e amparadas nesse processo tão importante”, completa Ana Regina.