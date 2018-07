Fim de semana da decisão da Copa terá friozinho e calor em Curitiba

Redação Bem Paraná

O fim de semana da decisão da Copa do Mundo de 2018 terá friozinho de manhã e calor no decorrer do dia. Isso em Curitiba, não na Rússia, onde o torneio está sendo disputado. A previsão é do Instituto meteorológico Simepar.

No sábado (14), dia em que Bélgica e Inglaterra decidem o terceiro lugar (às 11 horas), Curitiba terá poucas nuvens. O dia começa frio (8ºC) mas esquenta até 23ºC. Não há previsão nenhuma de chuva.

Para domingo (15), dia da final entre França e Croácia (às 12 horas), a capital paranaense terá mais nebulosidade no céu, com temperaturas oscilando entre 15ºC e 25ºC. Também não há chance de chuva, segundo o Simepar.

Como curiosidade, a cidade de Moscou, onde a Copa do Mundo será decidida, terá sol entre nuvens e temperaturas entre 18ºC e 27ºC – ou seja, um pouco mais quente que em Curitiba.