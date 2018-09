Fim de semana de céu encoberto em Curitiba; sol aparece forte apenas na quarta

Da Redação Bem Paraná com sites

O fim de semana não deve ter chuva em Curitiba e boa parte do Paraná, mas na Capital o sol também não deve aparecer, pelo menos com intensidade. Nesta sexta-feira (28), o céu tem muitas nuvens e temperatura moderada, apesar da sensação de abafado. Àas 14h50, fazia pouco mais de 22ºC na Capital.

O sábado (29) e o domingo (30), os últimos dias de setembro, também devem ter céu com muitas nuvens. No domingo pode fazer um pouco de calor, com máxima prevista de 26ºC.

A previsão no Portal do Simepar (Sistema Meteorológico do Paraná) mostra que o sol aparece com intensidade em Curitiba apenas na quarta-feira (3), e as temperaturas ficam entre 15 e 26 graus.