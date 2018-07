Fim de semana pode ser de muitas nuvens na Capital e região

Da Redação Bem Paraná

Os próximos dias em Curitiba podem voltar a ser de muitas nuvens. A previsão no site do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), até ontem, era de formação de nuvens sobre a Capital, com possibilidade de chuva no domingo. As temperaturas ficam elevadas no final de semana. De hoje a domingo as máximas previstas ficam entre 24 e 25 graus. As mínimas variam entre 12ºC hoje e 16ºC amanhã e no domingo.

A próxima semana começa com tempo fechado e com instabilidade prevista para a Grande Curitiba. Com isso, as máximas devem sofrer queda e ficarem abaixo dos 20ºC até a quinta-feira. O mês de agosto começa com previsão de chuva mais volumosa para a Capital e região, mas as temperaturas devem ficar amenas.

BR-277

O último fim de semana de julho deve ser de movimento na BR-277. São estimados 59 mil veículos circulando entre a Capital e o Litoral de hoje a domingo.