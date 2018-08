Fim de semana será de céu nublado com temperaturas entre 10ºC e 17ºC em Curitiba

Redação Bem Paraná com assessoria

O sábado será de nebulosidade em Curitiba e Região Metropolitana. Segundo o Simepar, os termômetros não passam dos 17ºC neste sábado e no domingo, dos 15ºC. Não há previsão de chuvas para a região. Podem ocorrer pequenos chuviscos ao longo do dia.

Apenas para a metade norte do Paraná estão previstas chuvas neste fim de semana. A instabilidade atmosférica perdeu força sobre o Estado, mesmo assim eventos de chuva menos expressivos serão registrados nesse setor do Paraná.

A partir da tarde do domingo uma nova área de instabilidade ganha força e evolui do Paraguai/Mato Grosso do Sul em direção ao noroeste do Paraná. Condições para chuvas nessas regiões mas que não devem se espalhar para as demais regiões do Estado. As temperaturas se elevam um pouco mais em relação ao dia anterior.