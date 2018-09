Fim de semana será de chuva e risco de alagamentos em SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O avanço de uma frente fria do Sul para o Sudeste espalha nuvens carregadas por São Paulo neste fim de semana, o último do inverno. Os dias amenos devem dar lugar a fortes pancadas de chuva até segunda-feira (17), na maior parte do estado.

Nesta sexta (14), a atuação de um sistema de baixa pressão no Sudeste provocou chuvas, com ventania e rajadas de vento, nas primeiras horas do dia na capital paulista. Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), órgão da prefeitura, a temperatura deve atingir os 26ºC, com umidade do ar variando entre 48% e 90%.

Mas, antes do anoitecer, o tempo voltará a ficar instável com previsão de chuva moderada a forte. De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) há risco de formação de alagamentos.

A chuva dá trégua na manhã de sábado (15) e à tarde voltam pancadas isoladas, mais fracas. A temperatura, no entanto, não muda muito, com termômetros variando entre 15°C e 26ºC no fim de semana e umidade do ar entre 40% e 90%.

No domingo (16), a instabilidade continua, com a formação de um novo sistema de baixa pressão atmosférica nas proximidades do litoral paulista, reforçando as nuvens que se propagam a partir do interior do estado.

A boa notícia é que o INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) indica acumulados de chuva entre 40 e 50 mm para o leste de São Paulo, incluindo a região dos reservatórios do Sistema Cantareira. E, mesmo áreas que estão muito secas e quentes, como o Noroeste e Norte de São Paulo, deverão ter chuva.

NO PAÍS

O fluxo de ar úmido tropical leva instabilidade não só para São Paulo, mas para todo o centro-sul do país. Chove ao longo do dia e há risco de temporais ainda no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e parte de Minas Gerais.

Campo Grande (MS) vinha sofrendo com a secura. Nesta quinta-feira (13), bateu novo recorde de calor, com a temperatura máxima de 36,2°C, segundo o INMET.

No estado do Rio, na Grande Belo Horizonte, na região da zona da mata mineira, sul de Minas e Triângulo Mineiro, a sexta terá sol e calor, mas com previsão de pancadas de chuva, de moderada a forte, com raios à tarde ou à noite, tendência que se mantém no sábado e no domingo.

Nas outras partes do país, ao contrário, uma forte massa de ar seco deixa o tempo ensolarado, com calor e baixa umidade. É o caso do Espírito Santo, do Distrito Federal, do Tocantins, do Amapá, além de parte de Goiás e Pará.

O Nordeste também sente a presença da massa seca de ar -só na costa leste nordestina chove de forma passageira nos próximos dias.