Fim de semana tem Chico Buarque, homenagem a Noel Rosa e ópera em Curitiba

Redação Bem Paraná

O primeiro final de semana de agosto está cheio de opções musicais interessantes em Curitiba. Destaque para Chico Buarque, que se apresenta três vezes no Teatro Guaíra, e para a soprano paraense Adriane Queiroz. Tem também homenagem para Noel Rosa no Teatro do Paiol, Ônibus Palco no Sítio Cercado e programação de dança no Centro Histórico.

Desta quinta-feira (2/8) a sábado (4/2), sempre às 21h, o cantor e compositor Chico Buarque apresenta sua turnê “Caravanas” no Guairão. O álbum foi lançado em 2017 e conta com nove canções. A turnê chega a Curitiba depois de passar por outras quatro capitais. Ingressos a partir de R$ 150.

O Teatro do Paiol, na sexta-feira (3/8) e no sábado (4/8), às 20h, recebe o espetáculo “Noel”. Trata-se de uma homenagem para o lendário compositor Noel Rosa, famoso pelo samba e pelas marchinhas de carnaval. A apresentação é comandada por diversos músicos curitibanos, usando o samba como influência, que fazem novas interpretações da obra de Noel.

Já a Capela Santa Maria, no sábado (4/8) e no domingo (5/8), será palco para apresentações da soprano paraense Adriane Queiroz, que faz carreira na Europa e canta no Teatro de Ópera Estatal de Berlim. Bach e Arnesen estão no repertório. No Sítio Cercado, também no sábado, a população pode ver de forma gratuita as diversas atividades musicais e teatrais do Ônibus Palco.

Para fechar o final de semana, a Casa Hoffmann - Estudos em Movimento continua com o projeto Portas Abertas. São duas atividades de dança e artes visuais, no domingo, gratuitas e abertas para participação da comunidade.

Confira detalhes da programação:

Chico Buarque no Teatro Guaíra

A turnê “Caravanas”, de Chico Buarque, chega a Curitiba pela primeira vez neste final de semana, com apresentações de quinta-feira (2/8) a sábado (4/2) no Guairão. Os shows começam às 21h, com ingressos que variam entre R$ 150 e R$ 496. Antes de chegar à capital paranaense, “Caravanas” passou por Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Salvador. Porto e Lisboa, em Portugal, receberam a turnê em junho.

O álbum “Caravanas” é o 38º gravado em estúdio pelo artista de 74 anos. Foi considerado, em 2017, como um dos maiores lançamentos musicais do ano. O álbum tem nove canções e conta com participações de Cristóvão Bastos, Edu Lobo, Chico Brown e Jorge Helder.

Data: 2 a 4 de agosto

Horário: 21h

Local: Teatro Guaíra - Praça Santos Andrade, s/n, Centro

Veja mais informações sobre ingressos

Homenagem a Noel Rosa no Teatro do Paiol

Diversos músicos curitibanos fazem uma homenagem para o lendário sambista brasileiro Noel Rosa (1910-1937) na sexta-feira (3/8) e no sábado (4/8), às 20h, no Teatro do Paiol. Os shows integram mais uma edição do projeto Paiol Musical.

A apresentação foi construída com inúmeras possibilidades de interpretação da obra de Noel Rosa, tendo o samba como a principal influência. São utilizados instrumentos como violão, flauta, pandeiro, clarinete e piano. Desde 2006 em cartaz, o espetáculo “Noel” já passou por 19 cidades no Paraná e em São Paulo.

O projeto foi idealizado pelo cantor Marcio Juliano da Silva. Também fazem parte do elenco os músicos Marcelo Torrone, Ale Age, Gabriel Schwartz e Sérgio Albach. A cantora Uyara Torrente, da Banda Mais Bonita da Cidade, é convidada especial para os shows deste final de semana. A direção cênica é do diretor Marcio Abreu, da Companhia Brasileira de Teatro.

Data: 3 e 4 de agosto

Horário: 20h

Local: Teatro do Paiol - Praça Guido Viaro, s/n, Prado Velho

Ingressos: R$ 5 e R$ 10

Capela Santa Maria recebe soprano Adriane Queiroz

A soprano paraense Adriane Queiroz passa pela Capela Santa Maria no sábado (4/8) e no domingo (5/8). Ela desenvolve carreira na Europa e se apresenta no Teatro de Ópera Estatal de Berlim, uma das principais casas de música clássica do continente, como soprano do maestro Daniel Barenboim.

Fazem parte do repertório em Curitiba a obra Magnificat, de Kim André Arnesen, e o Concerto para Dois Violinos (BWV 1043), de Johann Sebastian Bach, com participação dos solistas Consuelo Froehner e João Alexandre Stein. Os ingressos custam R$ 10 e R$ 20. Ainda será realizado um show gratuito, o último da passagem por Curitiba, na Universidade Federal Tecnológica do Paraná (UTFPR), dia 9 de agosto.

Data: 4 e 5 de agosto

Horário: 20h30

Local: Capela Santa Maria Espaço Cultural - R. Conselheiro Laurindo, 273, Centro

Ingressos: R$ 10 e R$ 20

Ônibus Palco no Sítio Cercado

Depois de apresentações no Festival de Inverno do Centro Histórico de Curitiba, o Ônibus Palco estaciona na Praça José Soares Gomes, no Sítio Cercado, neste sábado (4/5), para mais uma série de atividades musicais e teatrais gratuitas. O início é às 11h30.

A programação começa com apresentação da peça “A Cigarra e a Formiga”, com texto e direção de João Luiz Fiani, que trata dos problemas de adiar as coisas para depois. Em seguida, tem apresentação dos alunos do curso de música da Fundação Cultural de Curitiba (FCC). O evento fecha com o espetáculo “Lubyet”, do Trip Circo.

O Ônibus Palco é uma iniciativa do projeto Artes e Patrimônio - Ônibus da Cultura, que busca levar ações artísticas e culturais para todos os bairros curitibanos. O projeto utiliza dois veículos especiais: o Ônibus Palco, voltado para música, circo e teatro, e o Ônibus Museu, que vai às ruas a partir do segundo semestre, dedicado a apresentar conteúdos de museus curitibanos de forma dinâmica e interativa.

Data: 4 de agosto

Horário: a partir das 11h30

Local: Praça José Soares Gomes - R. Lupionópolis, s/n, Sítio Cercado

Gratuito

Casa Hoffmann com programação extensa

No domingo (5/8), a partir das 10h, a Casa Hoffmann - Estudos do Movimento promove mais uma programação do projeto Portas Abertas. O objetivo da aula que vai das 10h às 11h30, desta vez, é integrar pais e filhos por meio de atividades de dança, música e artes visuais.

Já no período da tarde, das 12h às 14h30, a atividade “Improviso Dança e Música” se volta para o aprendizado e para a introdução à prática de dança investigativa e contemporânea. A ação faz parte do projeto de Extensão do Núcleo de Pesquisa Artística em Dança da Unespar, em parceria com o SummuS Contato Improvisação. O evento é apoiado pela Fundação Cultural de Curitiba. Toda a programação é gratuita e aberta à comunidade.

Data: 5 de agosto

Horário:

10h às 11h30 - Portas Abertas

12h às 14h30 - Improviso Dança e Música

Local: Casa Hoffmann - R. Claudino dos Santos, 58

Gratuito