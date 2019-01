Fim de semana vem com pacote completo: sol, calor, tempo abafado e tempestades

Redação Bem Paraná com assessoria

O calor e o sol darão tréguas neste fim de semana. E nem as tempestades comuns ao tempo abafado do verão no Paraná. A previsão é para Curitiba e praias do litoral. Comparado ao restante da semana, os dias não serão tão quentes, mas ainda assim os termômetros sobem consideravelmente. Na capital, a máxima chega aos 31°C nesta sexta-feira, 11, mas irá ficar em 26°C no sábado (12) e no domingo (13).

De acordo com o Instituto Simepar, as condições atmosféricas se alteram pouco, com o eixo da frente fria avançando lentamente a partir do Rio Grande do Sul. Com isso, o tempo fica quente o suficiente para provocar as tradicionais chuvas isoladas no fim do dia. Não estão descartadas pancadas mais fortes, acompanhadas de tempestades com raios em diversas regiões do estado, principalmente à tarde e à noite.

Já em Paranaguá, no Litoral, os termômetros oscilam entre 22°C e 32°C nesta sexta, também com chances de chuva. No fim de semana, a máxima fica em 29°C. Em Guaratuba, o calor nos próximos dias varia de 25°C a 27°C, assim como em Matinhos.

Previsão de calor pro interior

Em Foz do Iguaçu, no Oeste, a temperatura de 37°C será a máxima do estado para esta sexta-feira. Lá, segue muito calor a longo do fim de semana. A cidade poderá ter 35°C no domingo. Em Londrina e Apucarana (Norte) e Maringá (Noroeste), o tempo quente também vai predominar.