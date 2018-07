Final  da Copa do Mundo terá churrascada em Curitiba

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Uma opção para acompanhar a final da Copa do Mundo neste domingo (15) é conferir o último dia do Bud Basement em Curitiba. Além das atrações musicais, o evento de domingo terá a presença dos churrasqueiros do Angus Young Clube de Carnes, a partir do meio-dia, preparando diversos cortes da raça Red Angus com acompanhamentos por R$ 25.

Das 12h às 16h a organização do evento também promove o “Double de Bud” – durante esse período, na compra de uma Budweiser lata o torcedor ganha outra. Logo após a partida Lenhadores da Antártida, Blokinho, Dj Fefo e Elisa Mohr animam o última dia do evento mundial.

Bud Basement

Inspirado nos icônicos porões de Nova York e Berlim, que revelaram grandes marcas, bandas e ideias pelo mundo, o Bud Basement tem o objetivo de reunir pessoas que se conectam pela atitude em uma atmosfera urbana, genuína e contemporânea, como a cerveja.

O espaço montado em em um galpão tem barbearia, estúdio de tatuagem e, claro, muita música. Com telões que permitem visão 360° em todo o espaço, os presentes não perderão nenhum detalhe das partidas.

Angus Young

O primeiro clube de carnes nobres de Curitiba entrega mensalmente na casa do associado um conjunto de cortes especiais de carnes de novilho das raças Red e Black Angus embalados a vácuo, em kits de 2, 3 e 5kg. O clube também oferece a venda de kits avulsos

de cortes especiais e de hambúrgueres. Informações e assinaturas pelo site www.angusyoung.com.br

Serviço:

Final da Copa do Mundo

Data: domingo, 15 de julho

Início: 11h

Local: Bud Basement - Rua Engenheiros Rebouças, 1255 - Bairro Rebouças.

(entrada pela rua Francisco Nunes)

Atrações:

Double de Bud – 12h às 16h (durante esse período, na compra de uma Budweiser lata você ganha outra)

12h - Transmissão da Final da Copa do Mundo

Após o jogo shows com:

Lenhadores da Antártida

Blokinho

Dj Fefo + Elisa Mohr



Ingressos: https://www.diskingressos.com.br/evento/8575/15-07-2018/pr/curitiba/bud-basement-apresenta-final-da-copa-do-mundo