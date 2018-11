Final da Libertadores dá trabalho para meteorologistas da Argentina

Folhapress

BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - Tem sido dias duros para os apresentadores da seção meteorológica dos principais canais de TV.

Desde a sexta-feira (9), dia anterior ao clássico Boca Juniors e River Plate, que acabou sendo adiado para este domingo (11), eles praticamente não saem do ar, comentando e tentando tranquilizar torcedores sobre quando seria possível que as chuvas fortes parassem para que o jogo se realizasse.

No Brasil, a partida será transmitida ao vivo por SporTV e Fox Sports.

Isso aconteceu na manhã deste domingo. Apesar do tempo fechado e uma chuva intermitente, mas bem mais fraca que o temporal do dia anterior, eles vaticinaram que, apesar de a previsão para hoje é de que continue chovendo, será bem menos que ontem.

Às 11 horas, representantes da Conmebol e da AFA (Associação de Futebol Argentino) chegaram ao estádio da Bombonera. Depois de breve reunião e avaliação do campo, confirmaram que o jogo aconteceria.

A partir de então, buzinas e gritos de "agora vamos" passaram a ser ouvidos na cidade. No trajeto da Folha até o estádio, se via torcedores com a camisa do time e a capa de chuva dobrada na mão, cantando e caminhando em grupos. Às 12h30 (13h30 de Brasília), as portas do estádio foram abertas.

"É um alívio, pois tivemos de passar a noite aqui", disse Romulo, 42, que estava com o filho de dez anos. "Viemos de Entrerríos e não tinha como ir a um hotel, dormimos no carro".

Outros torcedores do interior do país tiveram mais sorte.

"Tenho um primo que está estudando em Buenos Aires e fui dormir e tomar banho na casa dele", disse Martín, 28, que chegou ontem de San Luís.